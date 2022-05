Zit het verhaal van de Initia-mannen er zaterdagavond op? Bij verlies op het veld van Atomix is dat inderdaad zo. Een afscheid in mineur van het handbaltoneel, want verliezen komt neer op degradatie uit de BENE-League. Ondanks de fusie met handbalclub Tongeren was het precies dit scenario dat Hasselt wilde vermijden.