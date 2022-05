Bilzen

Terwijl op dit moment het oude gebouw van De Watergroep voor waterproductie in Bilzen wordt gesloopt, wordt in het nieuwe gebouw alles in gereedheid gebracht om de onthardingsinstallatie in werking te stellen. Zo krijgen de inwoners van Bilzen en Riemst vanaf augustus zachter kraantjeswater. “Tegen eind september zullen de effecten volledig voelbaar zijn.”