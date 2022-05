Mét Mister Europe Cyriel Dessers: Feyenoord begint met ongewijzigde basiself aan return in Marseille

Feyenoord begint op bezoek bij Olympique Marseille met een ongewijzigde basiself ten opzichte van de heenwedstrijd vorige week in de Kuip (3-2). Wel zit de herstelde Jens Toornstra weer op de bank.

De Franse media staan versteld dat Marseille-coach Jorge Sampaoli wederom kiest voor een elftal zonder oud-Ajacied Arek Milik. De Pool zou terugkeren in de ploeg omdat Sampaoli een dag voor de wedstrijd in een persconferentie verklaarde dat hij zijn elftal weer op de oude manier zou laten spelen. En dat is mét Milik.

De Fransen gokken dus opnieuw op de snelheid van de buitenspelers en laten Payet als een zwervende of valse spits opereren.

Opstelling Olympique Marseille: Mandana; Rongier, Saliba, Kamara, Peres; Guendouzi, Gueye, Gerson; Harit, Payet, Dieng

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Senesi, Trauner, Malacia; Til, Kökcü, Aursnes; Nelson, Dessers, Sinisterra

Rustige voorbereiding

Feyenoord bereidde zich donderdag in de Franse havenstad in alle rust voor en bleef letterlijk weg uit de stad. Waar doorgaans een stadswandeling op het programma staat op de dag van een Europese wedstrijd, bleef de selectie nu in het hotel. Dat gebeurde waarschijnlijk uit het oogpunt van veiligheid.

Feyenoord verblijft niet al te ver van de oude haven en daar was het op de eerste avond al erg onrustig en moest de politie hard ingrijpen. Dat had vooral te maken met supporters van Marseille, die op zoek waren naar Feyenoord-supporters.

Het grootste gedeelte van de meegereisde supporters van Feyenoord verbleef de hele middag op de stranden van Prado, niet ver van het Stade Velodrome. Daar was een fanzone ingericht en daar vermaakte het Legioen zich best, vooral toen de dj’s de boel op zijn kop zetten. Vanaf Prado ging het met bussen en metro’s naar het stadion, waar de aanhang van Marseille met een soort vuurwerkshow buiten het stadion de Rotterdammers welkom heetten.