Limburgse brandtorens permanent bemand wegens droogte

Heusden-Zolder

Het is alle hens aan dek in verschillende Limburgse bosgebieden. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar groot en daarom zijn de vier Limburgse brandwachttorens permanent bemand. De wachters houden alles nauwlettend in het oog, wanneer ze een brand detecteren wordt de brandweer onmiddellijk verwittigd. Wij gingen op bezoek bij brandtorenwachter Kobe in Heusden-Zolder, die in nauw contact staat met boswachter Erwin, die ook een oogje in het zeil houdt.