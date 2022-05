Socialistische vakbond plant staking op 31 mei

Limburg

De openbare diensten van de socialistische vakbond ACOD gaan op 31 mei staken in het kader van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Ook vraagt ACOD aan de overheid om meer middelen vrij te maken om zo meer personeel aan te werven. Iets waar het onderwijs al lang vragende partij voor is. Volgens Provinciaal secretaris Yves Vannijlen is de stakingsbereidheid groot. ‘‘Wellicht gaan er verschillende scholen op de stakingsdag van dinsdag 31 mei de deuren niet kunnen openen voor de leerlingen,’‘ klinkt het bij ACOD Onderwijs.