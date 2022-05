Jeroen Perceval papa geworden van tweeling

Acteur en ‘Dealer’-regisseur Jeroen Perceval (44) is voor de tweede keer papa geworden. Woensdag is de tweeling ter wereld gekomen. Dat meldt hij zelf op Instagram. Het jongetje heet Gaspard, het meisje Romane.

“Gisteren 4 mei 2022 heeft het universum ons gezegend. Welkom aan mijn dochter (links) en mijn zoon (rechts) Romane en Gaspard Perceval”, klinkt het bij de foto van de twee baby’tjes. “Ik ben zo dankbaar en blij om de vader te zijn van zoveel licht. De wereld is van jullie.”

Met zijn vrouw Griet Van Damme heeft hij al een dochtertje van drie jaar, Cézanne. Hij is ook pluspapa van Axelle. Dat de tweeling op komst was, had hij in het najaar vorig jaar al verklapt tijdens zijn deelname aan De slimste mens ter wereld.