Tessenderlo

Met 4.087 waren ze. Geïnteresseerden om Sien Wynants en Thomas Van Achteren op te volgen als wrapper op Ketnet. Dat aantal is nu teruggebracht naar tien en Arjan Schepers uit Tessenderlo is er één van. “Het lijkt me geweldig om lekker zot te doen en tegelijk een positieve boodschap te verspreiden.”