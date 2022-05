Taskiran en Ntemianenko riskeren 30 en 24 jaar cel voor dood Luana Romagnoli

LEES OOK. Taskiran en Ntemianenko schuldig aan doodslag op Luana Romagnoli

Opvallend: bij het aanhoren van het verdict gaven de twee daders geen krimp. Geen tranen met tuiten deze keer bij Anastasia Ntemianenko. Meermaals huilde ze tijdens het proces om haar spijt te uiten over de dood van haar vroegere vriendin Luana Romagnoli. Deze keer zelfs geen vertrokken gezicht. Emrah Taskiran toonde tijdens de zes assisendagen in Tongeren nul emoties. Bij de vordering van advocaat-generaal Frank Bleyen ging hij op dat elan verder. Met 30 jaar cel is tegen hem de maximumstraf voor doodslag gevraagd.

Bovenop vroeg Bleyen een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor 15 jaar. Bij een vervroegde vrijlating zal er altijd iemand over zijn schouder meekijken. Dat hij zes veroordelingen op zijn strafblad heeft, speelde evenmin in het voordeel van Taskiran die heel het proces in ontkenningsmodus aflegde. Bij Anastasia Ntemianenko hield de openbare aanklager wel rekening met het blanco strafregister en de oprechte spijt. Voor haar is 24 jaar cel gevraagd. Zo meteen trekt de jury zich terug om de strafmaat te bepalen. Naar verwachting kennen we voor 22 uur het resultaat.