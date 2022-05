Tom Cruise met de helikopter naar de filmzaal

Er was een landingsplatform voorzien zodat de acteur zonder problemen kon landen. Zoals bekend is de film een vervolg op de kaskraker Top Gun uit 1986 waarin hij de rol vertolkte van Pete ‘Maverick’ Mitchell. Qua populaire films moet dit een van de hoogtepunten van 2022 worden en daarom werden kosten noch moeite gespaard om de film te promoten. Cruise had zijn vlieguniform deze keer niet aangetrokken en verscheen in een pak met zijn ’aviator’-zonnebril. “Ik had beslist vandaag niet zelf te vliegen. Ik kan nochtans een helikopter besturen”, vertelde hij aan de journalisten. “Maar het was gewoon fijner dat iemand anders vandaag de stuurknuppel in zijn handen had.”