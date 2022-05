Caleb Ewan is de grote hoop op roze (en zeges) bij Lotto-Soudal: “Ik wil zoveel mogelijk ritten winnen”

Lotto-Soudal wil scoren in de Giro en daarvoor wordt vooral gekeken naar spurter Caleb Ewan. De 27-jarige Australiër zag zijn voorjaar de mist ingaan door ziekte, maar lijkt nu fit om te presteren in de grote rondes. In de Giro kan hij zelfs meteen het roze pakken. “Ik heb niks te verliezen.”

Met een ritzege in de Tirreno-Adriatico bewees Caleb Ewan dat hij klaar was om te schitteren in Milaan-Sanremo, het grote doel van het voorjaar. Maar hij kreeg corona en kon pas opnieuw de armen in de lucht steken in de Ronde van Turkije. “Het was heel jammer dat ik ziek werd”, vertelde de Australiër donderdag tijdens een digitaal persmoment. Ik had daarna een goede voorbereiding. Met de vorm zit het wel goed. Of het de beste vorm ooit is weet ik niet (lacht). Maar ik hoor zeker bij de snelsten van het peloton.”

Dus krijgt McEwen in de Giro verschillende winstkansen. Te beginnen vrijdag, al is de aankomt hellend. Vijf kilometer met stijgingsgraden tot acht procent. “Ik heb de rit verkend en ik moet zeggen: het was makkelijker dan ik dacht. Toch zal het moeilijk worden. Ik heb niks te verliezen. Ik probeer en zie wat er gebeurt.”

Voor Mathieu van der Poel is Ewan de favoriet. “Hij zal niet lossen”, zei de Nederlander woensdag. “Ik hoop het”, reageerde Ewan. “Het is geen col natuurlijk, als je in de wielen zit heb je een serieus voordeel. Maar veel pure sprinters gaan het niet redden. Ik kan soms goed mijn streng trekken op zulke aankomsten, dus onmogelijk is het niet. De roze trui nemen zou fantastisch zijn. Maar als het niet lukt, krijg ik zeker nog winstkansen.”

Ewan zou wel eens de rittenkaper kunnen worden in deze Giro. “Als blijkt dat ik hier de beste sprinter ben en maar één rit kan winnen, zal ik niet tevreden zijn. Maar als ik niet de snelste ben, zou ik al blij zijn met één zege. Ik ga er natuurlijk zoveel mogelijk proberen te winnen, dat is zeker. De tegenstand is groot, er staan veel goede sprinters aan de start. Cavendish, Démare, Gaviria, Bennett… Het wordt voor de wielerfans zeer leuk. En Mathieu van der Poel kan volgens mij de puntentrui pakken. Hij is snel en kan goed klimmen en zal op de eerste dag meteen een kloof slaan met de echte spurters.”

De puntentrui zal Ewan zelf niet winnen, want ook nu wil hij de Giro niet uitrijden. “Dat zou een fout zijn in functie van de Tour. De laatste week zal ik aan mij laten voorbijgaan. Het is toch allemaal klimmen. Als ik voel dat ik te moe word, zal ik stoppen. Misschien rij ik wel de drie grote ronden. De Tour is zeker en misschien volgt ook de Vuelta. In alle drie de grote ronde een rit winnen zou mooi zijn. Maar het hoofddoel dit najaar is het WK in eigen land en we moeten bekijken wat de beste voorbereiding is. Dat kan de Vuelta zijn, maar ook niet.”

In de Giro moet Ewan wel zijn lead-out Jasper De Buyst missen, out met een sleutelbeenbreuk. “Dat is heel jammer, nu zal Rüdiger Selig zal wellicht mijn laatste man worden. Hij zal dat ook goed doen, daar ben ik daar zeker van.”

Lotto-Soudal voert dit seizoen ook een strijd tegen degradatie uit de World Tour. Dan kan voor extra druk zorgen bij kopman Ewan. “Neen. Ik zet genoeg druk op mezelf: als ik start wil ik zo veel mogelijk ritten winnen. Daar verandert die puntenhistorie niks aan.”

Harm Vanhoucke: “Bergtrui kan doel zijn”

Voor de bergritten rekent Lotto-Soudal vooral op Harm Vanhoucke (24), die start in zijn derde Giro. “Het eindklassement interesseert mij niet, ik wil een rit winnen. Ik was er al een paar keer dicht bij, hopelijk lukt het nu eens. In de laatste week zijn er goede kansen voor de vluchters en ook in de tweede week zijn er mogelijkheden. Ik heb niet meteen een rit uitgekozen en wil er al staan in de vierde rit, met aankomst op de Etna. Ik heb daar altijd goed gepresteerd. De Giro is ook mijn favoriete grote ronde. Ik hou niet van warm weer en in de Vuelta is het altijd heet. Maar ik hou ook gewoon van Italië en de wedstrijden hier. In de jeugd was dat al zo.”

Het bergklassement kan een doel zijn voor de jonge klimmer. “Het hangt ervan af in welke ritten ik in de aanval trek en waar ik punten kan pakken. Het zal ervan afhangen hoe de wedstrijd evolueert.”