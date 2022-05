Maasmechelse Anne strijdt voor plekje in halve finale ‘The Voice Kids’: “Ik hou wel van een uitdaging”

Maasmechelen

Vorige week plaatsten Zita uit Genk en Lena uit Maasmechelen zich al voor de halve finale van The Voice Kids. In de tweede Knockout probeert de Maasmechelse Anne zich bij dat gezelschap te vervoegen. K3 zet de veertienjarige, die bij haar auditie alle coaches deed draaien, tegenover Elianice (14) uit Relegem en Nienke (14) uit Deinze. Anne zal Rhythm Inside van Loïc Nottet zingen. “Het is een nummer waarmee je wel kan showen, je kan er wat meer mee laten zien. Het is een uitdaging en dat vind ik wel fijn. Ik ben zenuwachtig, maar heb ook zin om terug op het podium te staan”, klinkt het bij Anne. (nco)

‘The Voice Kids’, VTM, 20.35 uur

Anne tijdens haar Blind Audition: