Vranckx en Vrancken onderzoeken de gevolgen van chemische wapens in Syrië

De oorlog woedt volop in Oekraïne. Canvas pakt echter uit met een serie waarin Rudi Vranckx en Inge Vrancken een van de grootste oorlogsmisdaden van de afgelopen decennia onderzoeken: het systematisch gebruik van verboden chemische wapens in Syrië.

Plaatsen als Ghouta, Aleppo, Khan Sheikhoun en Douma zijn de afgelopen jaren zwaar getekend door aanvallen met chemische wapens. Maar tot op heden is niemand hiervoor verantwoordelijk gesteld. Nochtans zijn er na veel onderzoek de nodige bewijzen op tafel gelegd. Maar het lijkt erop dat de daders wegkomen met hun oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Wat zijn chemische wapens? Hoe en door wie zijn ze ingezet in Syrië en met welk doel? Wat is de impact op de bevolking? Journalisten Rudi en Inge praten met tientallen Syrische ooggetuigen en slachtoffers. Maar ook met internationale onderzoekers, topwetenschappers, diplomaten en experten.

‘Syrië, de Giftige Oorlog’, vanaf dinsdag 24 mei op Canvas