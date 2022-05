Onze tv-tips: oorlogsradio, een verdwenen tiener en avontuur in de jungle

The Lost City of Z

Canvas, vr, 21.20u

Het verhaal van kolonel Fawcett (Charlie Hunnam), een ex-onderscheiden Britse soldaat, die de jungles van de Amazone intrekt. Hij gaat daarbij op zoek naar een mythische stad waarvan hij overtuigd is dat hij deze op een eerdere tocht gezien heeft. Maar de reis is niet zonder gevaar. Een aardige en degelijke film die niet verveelt en zijn sterkste momenten in de jungle kent met een bijzondere soundtrack. Robert Pattinson valt op door zijn sterke acteerwerk.

Good Morning Vietnam

VTM 4, vr, 20.35u

Een DJ wordt naar Vietnam overgeplaatst om humor toe te voegen aan de militaire radio. Hij wordt populair onder de soldaten, maar wordt toch uit de lucht gehaald. Terwijl hij uit de lucht is, probeert hij Vietnamezen te ontmoeten, en dan vooral meisjes. De onnavolgbare Robin Williams zorgde hiermee voor een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Grappig om te weten is dat hij tijdens de radioscènes volop improviseerde en elke opname destijds anders was.

Monster in the Shadow

NPO3, vr, 21.30u

Britney Wood verdween na 31 mei 2012 van de aardbol. Nooit werd nog iets van het jonge tienermeisje uit de Amerikaanse staat Alabama vernomen. Is ze vermoord of werd ze verkracht? Of is ze het slachtoffer geworden van mensenhandel? Het onderzoek schoot voor geen meter op. Haar moeder is dan ook alle geloof in de politie kwijt en besluit zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Maar die is gruwelijker dan ze op voorhand kon vermoeden. (tove)