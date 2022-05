Minister Weyts: “In 2023 gecoördineerde aanpak rond grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil samen met het hoger onderwijs een gecoördineerde aanpak uitwerken rond grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Een essentieel onderdeel daarin is een extern en onafhankelijk meldpunt. “Ik engageer me samen met het hoger onderwijs om dat beleid rond te hebben in 2023”, zei de minister donderdag in het Vlaams Parlement.

De voorbije maanden doken er verschillende verhalen op van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen. De getuigenissen stroomden binnen. “Het zit overal. Van zowat elke Belgische universiteit hebben wij wel een dossier”, zei Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen daarover in Humo.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts liet eerder al verstaan dat hij de universiteiten en hogescholen gevraagd had om hun beleid rond grensoverschrijdend gedrag te evalueren. Die evaluatierapporten zijn nu binnen, zei de minister donderdag in de commissie Onderwijs. Volgens de N-VA-minister komt het er nu op aan om binnen het hoger onderwijs een draagvlak te creëren voor “ingrijpende maatregelen”. De N-VA-minister plant verder overleg met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse vereniging van Studenten (VVS). “De neuzen staan nog niet helemaal in dezelfde richting”, dixit Weyts.

De N-VA-minister schuift een aantal krijtlijnen naar voor. Een centraal element is een extern en onafhankelijk meldpunt. Volgens de minister loopt de discussie al waar dat meldpunt best kan ondergebracht worden en hoe breed dat meldpunt moet werken. Een ander sleutelelement is de “centrale registratie van elke melding bij elke instelling gekoppeld aan een actieve opvolging”. Volgens de minister zal het nog de nodige tijd vragen om een gecoördineerd beleid op poten te zetten, maar is het de bedoeling om in 2023 te landen.