In de Norbertinesselaan in Neerpelt zijn woensdagavond de fietstassen van een fiets gestolen. Bij een andere fiets werd de inhoud uit de fietstas meegenomen.

In Overpelt in de Hunnebergstraat is ingebroken in de garage van een huis. De daders zijn weg met vier fietsen: twee koersfietsen, een mountainbike en een citybike. maw