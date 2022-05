Steven ‘Spillie’ Spillebeen heeft afasie: “Ik heb vanochtend gehuild, dat was lang geleden”

Steven ‘Spillie’ Spillebeen (46), in 2000 de eerste winnaar van de Vlaamse versie van ‘Big brother’, leidt aan afasie, een taalstoornis die ontstaat na een hersenletsel. Dat maakte hij zelf bekend via Instagram. In 2017 liep hij een herseninfarct op na een val op vakantie in Egypte.

Spillebeen moest zichzelf destijds opnieuw veel aanleren: spreken, schrijven, stappen. “De logopediste liet me een foto zien van een ei, maar ik kon het niet benoemen. Ik kon zelfs de klank niet vormen”, zei hij daar later over. Maar beetje bij beetje krabbelde hij recht. Hij bleef als ondernemer en marketeer ook actief in verschillende bedrijfjes.

Nu laat hij weten dat hij afasie heeft, een aandoening die onlangs ook Bruce Willis deed beslissen om te stoppen met acteren. “Ik heb vanochtend gehuild. Een uurtje, in mijn bed. Dat was lang geleden. Ik had alles opgekropt, en nu … Maar ik ga niet stoppen, integendeel. Ik ga beginnen met vloggen”, vertelt hij in een filmpje.(bpr)