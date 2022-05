Wie vandaag al loopt te snotteren, is waarschijnlijk allergisch voor de pollen van de eik. — © BELGA

Hasselt

Hooikoortslijders slaan maar beter een extra voorraad zakdoekjes in, want we staan aan de vooravond van het graspollenseizoen. Vandaag noteren experts al recordhoeveelheden stuifmeel van de eik.