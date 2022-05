Wat is er precies gebeurd op de oprit van Erik Van Puymbrouck? — © atb/if

Tielt-Winge

In het assisenproces rond de dood van Erik Van Puymbrouck (63) zijn donderdagochtend de pleidooien over de schuldvraag gestart. De advocaten van de burgerlijke partijen en de procureur-generaal zijn formeel: Peter Willems (47) is schuldig aan moord, niet aan slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.