Eindelijk! Philippe Gilbert boekt in Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste zege in bijna drie jaar tijd

Philippe Gilbert (39) is back in town. De ouderdomsdeken won de derde rit in de Vierdaagse van Duinkerke, zijn allereerste zege voor Lotto-Soudal. Op de punchy aankomst in Mont-Saint-Éloi stond er geen maat op de veelwinnaar van weleer.

De eigenlijke finale begon op zes kilometer van de finish toen het peloton eindelijk opnieuw compact was. Alles speelde zich uiteindelijk af op de flanken van de slothelling.

Het was tot nog toe de zwaarste rit van de voorbije drie waarin een regelrechte marathonontsnapping de dag kleurde. Alex Colman van Sport Vlaanderen-Baloise maakte deel uit van de vlucht van de dag die al na 3 km gestalte kreeg. Colman ging op pad met Samuel Leroux van Go Sport – Roubaix Lille Métropole. Het tweetal kreeg wat later versterking van Kevin Besson van het continentale Nice Métropole-Côte d’Azur). Niet dat ze de dagzege ambieerden maar Colman mikte op de bergpunten en Samuel Leroux op de tussenspurten. Kwestie van op het dagpodium te komen in Mont-Saint-Éloi. Alex Colman heeft na een inspanning van 161 kilometer nu veel steviger de bolletjestrui om de schouders.

Leider Jason Tesson kende niet direct een rustige dag. Op een kleine 35 km van het einde ging de 24-jarige Fransman links van de weg over de kop in de graskant terwijl rechts Maciej Bodnar lek reed. Het probleem voor de spurter van St-Michel – Auber93 was dat Alpecin-Fenix op dat moment al beslist had om de jacht op het trio in te zetten. Het werd voor de poulain van de Franse ex-prof Stéphane Heulot jagen om zijn plaats in het peloton opnieuw in te nemen.

In de voorlaatste ronde trokken Andreas Kron van Lotto-Soudal en Alexandre Delettre van Go Sport – Roubaix Lille Métropole in de tegenaanval, maar ook dit ging niet door. We noteerden wel nog een valpartij bergop op 13,5 km van de finish waarbij o.a. Reinardt Janse van Rensburg (Lotto-Soudal) was betrokken en Gerben Thijssen (Intermarché – Wanty Gobert) voet aan de grond moest zetten.

In principe krijgen we vrijdagmiddag de volgende spurt in Aire-sur-la-Lys in afwachting van de koninginnenrit van zaterdag die zich afspeelt op de flanken van de Kasselberg, nabij de grens met West-Vlaanderen.