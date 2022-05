Er wordt druk gespeculeerd, maar wat is er van aan: verhuizen de Clooneys binnenkort naar deze Nederlandse stad?

Het gerucht doet de ronde dat de Amerikaanse acteur George Clooney en zijn gezin naar Nederland verhuizen. Niet naar Amsterdam of Rotterdam, maar naar het iets kleinere Den Haag. Zijn vrouw Amal Clooney werkt immers bij het Internationaal Gerechtshof in de stad. Of de wereldberoemde familie écht een huis zal kopen bij onze noorderburen? Er zijn enkele (vage) aanwijzingen, maar het blijft momenteel vooral bij gespeculeer.

De Brits-Libanese Amal Clooney − geboren als Amal Alamuddin − is werkzaam als mensenrechten- en strafrechtadvocate. Sinds vorig jaar heeft ze een job als speciaal adviseur voor het Internationaal Strafhof, gevestigd in Den Haag. Toevallige passanten zijn de Clooneys naar verluidt al gekruist in de straten van de stad en de Nederlandse pers bericht de laatste weken dat de sterren zich ook rond de stad willen vestigen om dat ze het gependel beu zijn.

LEES OOK:

Het Algemeen Dagblad denkt te weten dat de acteur, zijn vrouw en hun tweeling hun oog lieten vallen op een pand van 2,6 miljoen euro in Voorburg, een voorstad van Den Haag. Weekend online is dat zelfs bijna helemaal zeker en spreekt van een villa − die momenteel druk wordt verbouwd − op een bewoonbare oppervlakte van 247 vierkante meter. Het landgoed zelf beslaat 3.830 vierkante meter. Die info komt van een bouwvakker die zichzelf een vriend noemt van de vorige eigenaar. Die laatste kocht het pand zelf amper twee maanden geleden. Vervelend detail: sinds de bouwvakker verklapte dat de Clooneys op komst zijn, is hij onbereikbaar voor verdere commentaar ...

Het blijft dus afwachten of die druk beschreven verhuis er wel echt komt. Enkele handelaars werden bevraagd en geloven er wel in. Maria Poetin − dochter van − woont in Voorschoten, een andere voorstad van Den Haag, en shopt er gewoon bij Albert Heijn. Andere inwoners geloven er dan weer niet veel van, maar zien het wel helemaal zitten om ‘meneer Nespresso’ tegen het lijf te lopen. Hier en daar wordt gefluisterd dat niet George Clooney, maar wel een jongere dubbelganger van de man in de gerenoveerde villa komt wonen. Voor de nieuwsgierige omwonenden zal enkel de tijd raad kunnen brengen.