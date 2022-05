Ex-winnaar Tom Dumoulin zal snel weten of tweede eindzege in Giro mogelijk is: “Ik weet dat ik het kan”

De eerste vier Giro-dagen worden cruciaal voor Tom Dumoulin. Na een nerveuze ouverture met lastig slot worden meteen over 9,2 kilometer zijn tijdritbenen getest, waarna alle klassementsrenners in etappe vier volledig voor de leeuwen geworpen worden. Op de vulkaan de Etna (22,8 kilometer aan 5,9 procent) zal blijken of de 31-jarige Limburger zich op tijd heeft weten klaar te stomen om mee te spelen voor zijn tweede eindzege. “Het geluk is nog niet aan mijn zijde geweest.”

De vedette van Jumbo-Visma refereert daarmee aan wat er vanaf september vorig jaar is voorgevallen. Toen hij na zijn zilveren tijdritplak tijdens de Olympische Spelen van Tokio het gevoel had weer écht wielrenner te zijn, werd hij uitgeschakeld door een val op de training, waarbij hij zijn pols brak. Daarna kampte Dumoulin in februari met rugklachten in de UAE Tour en vervolgens liep hij een coronabesmetting op, die langer dooretterde dan hij vermoedde. Na verdienstelijke optredens in de Volta Limburg Classic en Amstel Gold Race ging hij op hoogtestage naar Tenerife om de laatste puntjes op de i te zetten voor deze Giro.

“Ik ben in de aanloop niet heel erg bezig geweest met hoe het rittenschema in elkaar zit, dat doe ik eigenlijk nooit”, bekent hij. ”Meestal weet ik of er tijdritten inzitten, en dat is op dag twee en de laatste dag het geval. En ik weet dat we in de vierde etappe de slotklim naar de Etna hebben”, aldus Dumoulin, die na 2017 (6de) en 2018 (8ste) met een goed gevoel kan terugkijken naar eerdere ervaringen op de beklimming tussen de lavaresten. “Maar ik ben verder niet zo bezig met welke bergen er in deze Giro zitten. Ik moet zorgen dat ik met een goed gewicht en goede klimmersbenen aan de start sta.”

Drie weken volle bak

De concurrentie is evenmin iets waar de focus van Dumoulin op ligt. Met name de Giro-winnaar van 2019, Richard Carapaz, en Vuelta-winnaar van 2018, Simon Yates, lijken de topfavorieten. “Ik kan me er wel druk om maken wat Carapaz de afgelopen jaren heeft gewonnen en wat ik daar tegenover kan stellen, maar wat heeft dat voor zin? Ik ga drie weken lang volle bak elke dag naar de finish rijden en meer maak ik er niet van. Er worden door veel mensen heel veel analyses gemaakt over wat je in een bepaalde rit allemaal wel en niet moet doen. Daar ben ik helemaal niet mee bezig, en nooit bezig mee geweest. Daar zou ik helemaal gek van worden. Mijn enige doel is om in een zo’n goed mogelijke vorm aan de start te staan. Het komt er uiteindelijk op aan hoe je benen zijn, en dat zal de komende weken moeten blijken. Wat Carapaz dan allemaal heeft gedaan, zal me echt een rotzorg zijn.”

Giro het mooiste

Met amper twaalf koersdagen in 2022 start hij vrijdag in Boedapest aan zijn eerste grote ronde sinds 2020. Toen eindigde hij als zevende in de door Tadej Pogacar gewonnen Tour de France, nadat Dumoulin zich al in een vroeg stadium als meesterknecht van Primoz Roglic opwierp. Daarna stapte hij oververmoeid op dag acht uit de Ronde van Spanje. “Die zevende plek was best goed, maar daar had ik niet het niveau van 2017 toen ik de Giro won en 2018 toen ik tweede werd in de Giro en de Tour. Het is dus een tijd geleden dat ik op het podium stond en ja, dan stel ik mezelf jaren later ook de vraag of ik daartoe nog steeds in staat ben? Dat ik weinig koersdagen heb, maakt me niet zoveel uit. De trainingsmethodes zijn tegenwoordig zo goed. In 2015 won ik bijna de Vuelta (6de, red.) met een mindere voorbereiding en in 2018 was mijn aanloop ook niet geweldig.”

Hij denkt nog eens terug aan 2017, het jaar dat Dumoulin geschiedenis schreef als de eerste Nederlandse Giro-winnaar. In een speciaal jaar, want het was de honderdste editie van de Corsa Rosa. “Met veel trots en blijheid denk ik daar aan. Dat was mijn mooiste moment tot nu toe. Alles viel achteraf op zijn plek. Toen heb ik ook wel slechte dagen gehad, waarin ik twijfelde of het nog ging lukken. Ik weet dat ik het kan en wat er bij komt kijken om een grote ronde te winnen. Of ik het weer kan, gaan we zien, maar ik ben in ieder geval blij om hier te zijn. De Tour is ook speciaal, maar van alle grote rondes vind ik de Giro het mooiste.”