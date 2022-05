LIVE. Amber Heard opnieuw aan het woord in proces tegen ex Johnny Depp

Nadat Johnny Depp en zijn getuigen haar drie weken lang zwartmaakten, is het nu aan Amber Heard op het smaadproces tussen de twee ex-geliefden. De actrice nam woensdag voor het eerst plaats in de getuigenbank om te vertellen over het misbruik waarvan zij Depp beschuldigt, vandaag krijgt zij opnieuw het woord.

Woensdag kwam Amber Heard al aan het woord. Ze werd zo’n drie uur lang ondervraagd door haar juridisch team. Die ondervraging wordt donderdag verdergezet. De rechter laat aan het begin van de procesdag ook weten dat er volgende week geen zitting zal zijn. Het proces wordt hernomen op 16 mei.

Heard begint haar verklaring donderdag door te vertellen over haar dagelijkse leven met Johnny Depp. “Ik had al meer dan een jaar een relatie met Johnny. Ik merkte een verandering in zijn gedrag op dat mijn leven ingewikkelder, moeilijker, vredevoller of net geweldig maakte afhankelijk van wat hij gebruikte”, vertelde ze. Daarom ging ze “op zoek ging naar aanwijzingen” over zijn drank- en drugsgebruik. “Hij viel flauw, werd ziek, en verloor de controle over zichzelf. En mensen vonden hem, lapten hem op...”, zegt ze. “Hij herinnerde het zich niet of ontkende het. Dan beschuldigde hij mij van zaken. En er was niemand om mij te steunen. Er waren enkel de mensen die hem hielpen. Dus nam ik foto’s om het te documenteren”. Ze zegt dat ze door haar kennis over verslaving begreep dat je “tot de bodem moest gaan” om het te herstellen.

De rechtbank kreeg een foto te zien van Johnny Depp, waarop het is alsof hij slapend in een stoel ligt. Heard zegt dat dit was tijdens een reis naar de Bahamas, en volgde op een “periode van nuchterheid”, maar zegt vervolgens dat Depp weer begon te drinken met zijn vriend, acteur Paul Bettany. Er werd een tweede foto getoond, waarop Depp voorovergebogen in zijn stoel lijkt te zitten. Heard beschrijft hem als iemand die “aan de drugs zit, niet eet, weinig of niet slaapt... en dat gaat dan de hele dag zo door.”

Drinken verbergen

Heard gaat verder door te vertellen over de promotiecampagne van de film Lone Ranger in Tokio, waar Depp in meespeelt. Niet lang daarvoor ontmoette Heard de kinderen van Depp, vertelt ze. “Hij probeerde het drinken te verbergen voor zijn kinderen. De kinderen merkten het op, maar wisten niet goed wat er van te maken”, zegt Heard. “Ik kon niet winnen. Als ik niks over het drinken zei, werd het erger. Als ik er toch iets over zei, dan was ik aan het zagen. Het maakte hem boos.” Volgens Heard hadden de twee ruzie in hun hotelkamer daarna. Na hun ruzie verloor Depp het bewustzijn.