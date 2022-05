De politie schreef op een dikke maand tijd al meer dan 150 verkeersboetes uit in de Zandstraat in Ham. Daar geldt momenteel eenrichtingsverkeer door renovatiewerken aan ‘de blauwe brug’ over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Het negeren van de rijrichting levert een boete van 174 euro op. ppn