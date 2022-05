Drie keer zoveel saves als Alisson, Ter Stegen en Oblak zelfs niet eens op de foto: is Thibaut Courtois de beste doelman ter wereld?

Heldenrol voor Courtois in Champions League is kers op de taart in grand cru-seizoen

Almaar belangrijker. Thibaut Courtois zette zijn straffe seizoen bij Real Madrid in de verf door hen als Man van de Match voorbij Manchester City te sleuren. Op naar de tweede Champions League-finale in zijn carrière, één waarvoor hij liefst drie keer zoveel reddingen heeft moeten doen als die andere doelman in de finale, Liverpool-keeper Alisson Becker. In Spanje kijken ze er amper nog van op, zo sterk is het geloof in ‘El Muro’.