GIRO 2022. Etappe 1 (Boedapest - Visegrád). Vliegt Mathieu van der Poel op de kasteelklim al meteen naar de ‘Maglia Rosa’?

Vandaag begint de 105de Giro d’Italia in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Voor het eerst sinds 2013 gebeurt dit opnieuw met een rit in lijn. Toen won Mark Cavendish in Napels, maar de finish van vandaag in Visegrád is net iets te lastig voor de opnieuw aanwezige Brit. Vliegt Mathieu van der Poel op de slotklim naar het kasteel al meteen naar de ‘maglia rosa’? Dat is dé vraag van één miljoen.

Start: 12u20 in Boedapest

Finish: omstreeks 17u15 in Visegrád

Afstand: 195km

Het parcours

De Giro start pakt meteen uit met een rit in lijn die al met de grens van de 200 km flirt. Van Boedapest gaat het eerst naar Székesfehérvár in het zuidwesten van Hongarije om dan opnieuw naar het noorden te rijden en in Esztergom (eerste tussenspurt) ook dicht tegen de Slovaakse grens te komen. Daar is de laatste tussenspurt van de dag. Vanaf daar is het nog een dikke 22 kilometer op een relatief vlak parcours dat parallel loopt met de Donau. Om dan te eindigen in Visegrád, een stad met amper 2000 inwoners, maar geschiedkundig belangrijk in Hongarije omdat er de resten van een koninklijk paleis zijn blootgelegd.

Het is vooral een lange maar niet lastige openingsetappe want uiteindelijk worden slechts 900 hoogtemeters overbrugd over 195 kilometer. De enige echte hindernis is de slotklim naar het kasteel van Visegrád.

De favorieten

Dat is een moeilijke. Vooral omdat het de allereerste keer is dat het Giro-peloton wordt gewogen. Mathieu van der Poel ziet het wel zitten om bij zijn allereerste Giro-etappe een gooi te doen naar de roze leiderstrui. Punchers à la Valverde, maar ook zo’n Biniam Girmay kan als allereerste Eritreeër die wint in een grote ronde nog maar eens geschiedenis schrijven. Het kladje favorieten voor de eerste maglia rosa is groot: dan denken we maar aan Caleb Ewan, een Diego Ulissi, een Magnus Cort, een Mikel Landa, of zo’n João Almeida die dit soort aankomsten ook beheerst.

Mathieu van der Poel hoopt op de eerste roze trui van 2022. — © ISOPIX

Dit zijn de sleutelmomenten

Alles draait de eerste dag rond de slotklim van 5,6 km naar de ‘Hoge Burcht’, zoals de kasteelruïne in het Slavisch wordt genoemd. Het gemiddelde stijgingspercentage is om en bij de vijf procent. Eerst is er een zachte aanloop (2,6 procent gemiddelde stijging), maar de laatste drie kilometer klimt de weg gemiddeld 5,1 procent. Er zit zelfs een kleine strook van 8 procent in, maar over de hele lengte komen we dus aan een gemiddelde van 4,2 procent uit. De streep ligt nabij de citadel van dit historisch rijk plaatsje. Het wordt een heftige, lastige maar bochtige finale. De laatste kilometer alleen al zijn er zes bochten.

Dit moet u nog weten

Hoewel het redelijk warm is in Boedapest kan het Giro-peloton al de eerste dag regen op het dak krijgen. De kans is 50 procent. Van de wind zullen de renners de eerste dag weinig last hebben. Er is een lichte zuidoostenwind voorspeld.

VOLG LIVE.De eerste etappe van de Giro van start tot finish