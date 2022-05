Basketcoach Daniel Goethals verlengt contract bij Sharks Antibes tot 2025

Antibes is bezig aan een goed seizoen onder Goethals. Het staat momenteel zesde in de competitie en wist zich twee speeldagen voor het einde van het seizoen te plaatsen voor de play-offs voor promotie naar Pro 1A, de elitecompetitie van het Franse basket.

Goethals was dan ook verheugd zijn contract te kunnen verlengen. “Het was een gezamenlijke beslissing. Toen ik vorig jaar aankwam op de club, zat ze in slechte papieren. Dit seizoen moest er een nieuwe basis worden gelegd en een langetermijnvisie worden ontwikkeld. De enige sportieve projecten die het halen, zijn diegenen die op de lange termijn mikken”, vertelde de Belgische coach. “Ik ben de voorzitter en de clubleiding erg dankbaar, evenals alle anderen die op de club werken. Iedereen hier wil niets anders dan het beste voor de club, dat is voor mij het belangrijkste.”

Daniel Goethals begon zijn trainerscarrière in eigen land in het vrouwenbasket. In 2011 vierde hij de landstitel met Waregem. Later trainde hij ook nog de vrouwen van Namen en de nationale ploeg. Vervolgens maakte Goethals de overstap naar het mannenbasket, naar Kangoeroes Willebroek (2014-2017) en Bergen (2017-2019). Daarna verhuisde Goethals naar het Zwitserse Neuchâtel, waar hij de bekerfinale bereikte en vicekampioen werd.

Als speler was Goethals actief in de jaren 1990 bij onder meer Sunair Oostende en Spirou Charleroi.