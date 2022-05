KV Mechelen-speler Rick van Drongelen verlaat ziekenhuis na dodelijk ongeluk: “Hij moet kunnen rouwen”

“We staan in contact met hem, vooral via onze chef professioneel voetbal Oliver Ruhnert”, verklaarde Christian Arbeit namens Union Berlijn. De 23-jarige Van Drongelen botste woensdagmorgen op weg naar de training met een tegenligger. In de andere wagen liet de chauffeur het leven. Van Drongelen werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus alweer ontslagen.

Volgens de Union-woordvoerder gaat de politie ervan uit dat de voetballer geen schuld treft. “Hij is erg verdrietig en zwaar aangedaan. We proberen hem wat op te vrolijken, al moet hij ook de ruimte krijgen om te rouwen”, voegde Arbeit eraan toe.

De 23-jarige Van Drongelen kwam eind januari op huurbasis over van Bundesligaclub Union Berlijn. De centrale verdediger speelde dit seizoen al tien wedstrijden voor geel-rood.

KV Mechelen trekt zaterdagavond naar Gent voor de derde speeldag in de Europe play-offs.

Bijker uit met zware knieblessure

Bij KV Mechelen heeft linkerflankverdediger Lucas Bijker een scheur in de voorste kruisband van de linkerknie opgelopen. De 29-jarige in Brazilië geboren Nederlander moet donderdag geopereerd worden en staat zes tot negen maanden aan de kant, zo maakte de club donderdag bekend.

Bijker werd in de zomer van 2018 overgenomen van het Spaanse Cadiz en kreeg al snel het vertrouwen van coach Wouter Vrancken. Dit seizoen kwam hij tot 28 duels voor de Mechelaars, die in de Europe play-off strijden voor een Europees ticket. Daarin staan ze na twee speeldagen op de derde plaats, op vijf punten van leider AA Gent.