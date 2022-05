OPROEP. Doe jij aan intermittent fasting?

Het Belang van Limburg werkt aan een podcast over intermittent fasting, ook wel periodiek vasten genoemd. En daarvoor zijn we op zoek naar getuigen.

Bij intermittent fasting gaat het vooral om wanneer je (niet) eet eerder dan wat je eet. In onze podcast gaan we dieper in op deze vorm van diëten en op de voor- en/of nadelen ervan. Maar we zijn ook op zoek naar mensen die dit dieet volgen en daarover willen getuigen in de podcast.

Zijn de kilo’s er bij jou af gevlogen door periodiek te vasten? Of heb je het wel geprobeerd, maar leverde het niets op of was het (te) moeilijk vol te houden? Dan horen wij graag van jou. Het maakt dus niet uit of je een positieve of net een minder goede ervaring hebt met intermittent fasting. Beide kanten van het verhaal zijn interessant voor de podcast.

Wil jij je verhaal met ons delen? Vul hieronder je gegevens en je verhaal in het kort in en dan neemt de redactie mogelijk contact met jou op.

