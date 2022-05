Academie Heusden-Zolder pakt uit met expo ‘Gefluister in het duister’. — © TV Limburg

Heusden-Zolder

Drie weken lang zal het kasteel van Meylandt in Zolder omgeven worden door duizenden kunstwerken. Vanaf dit weekend loopt er namelijk de expo ‘Gefluister in het duister’ met werken van de 2.500 leerlingen van de kunstacademie van Heusden-Zolder. Het is een waar huzarenstukje om alles op z’n plaats te krijgen. Wij gingen daarom al eens een kijkje nemen tijdens de voorbereidingen.