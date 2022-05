Vijfdejaars secundair onderwijs maken kennis met hogeschool UCLL

Hasselt / Diepenbeek

300 leerlingen uit het vijfde middelbaar maken kennis met de verschillende opleidingen van de hogeschool UCLL. Een studiekeuze maken vergt veel tijd dus de boodschap is om er zo vroeg mogelijk over na te denken. UCLL merkt dat de laatste jaren meer vijfdejaars secundair onderwijs naar de infodagen afzakken. Via workshops kunnen de leerlingen van zes verschillende secundaire scholen proeven van het aanbod van hogeschool UCLL.