Bernd Storck heeft dubbel plan klaar voor Charleroi: “Andere ploeg uit en thuis”

KRC Genk pakte met een 6 op 6 in Gent en tegen KV Mechelen de verhoopte droomstart in play-off 2. Daarbij eisten verschillende spelers, meestal zelfs bankzitters, de hoofdrol op. Zo is het uitkijken naar welke elf spelers vrijdagavond op Charleroi in de basis starten. En vooral naar de veldbezetting, die de 3-5-2 van de Zebra’s moet ontmantelen. Storck koos tegen ploegen met een enkele flank al voor verschillende concepten.

Gesprek met Onuachu

“We deden het inderdaad anders in Gent dan in Brugge”, zegt hij. “We staan intussen ook verder als ploeg, iedereen beseft beter wat zijn specifieke taken inhouden. Maar ik zal inderdaad bepaalde keuzes moeten maken. Ik heb daarover al met enkele spelers gesproken. Jongens die vrijdag op de bank starten maar met wie ik al plannen heb in de thuismatch tegen Charleroi op dinsdag. Zij gaan daar ook heel volwassen mee om.”

Storck plukt momenteel de vruchten van zijn keuze om veel te roteren. “Omdat de spelers mee zijn met het idee plooien ze zich dubbel om zich te manifesteren. Dat is ook nodig, wie niet scherp is op training of tijdens de wedstrijden valt uit de boot. Niemand kan zich veilig voelen, dat zorgt mede voor continuïteit in onze prestaties.”

De Genkse coach voerde afgelopen week ook een gesprek met zijn topschutter Paul Onuachu, die niet in zijn beste periode zit. “Wij weten wat er scheelt, het is ook logisch dat er al eens een slechte dag tussen zit. Maar we willen hem snel terugbrengen naar zijn beste niveau.”

Stilstaande fasen

Charleroi staat vaak synoniem voor stug, fysiek sterk en behoedzaam. Al zullen de Zebra’s vrijdag uit hun schulp moeten kruipen: alleen met een zege spelen ze opnieuw mee voor de eerste plaats in play-off 2.

“Dat kan in ons voordeel spelen maar zoiets hangt vooral van het wedstrijdverloop af”, beseft Storck. “We weten wat ons te wachten staat. De spelers van Charleroi zijn gemiddeld groter en sterker dan wij. Dus moeten we proberen te voetballen naar onze kwaliteiten. En zo veel mogelijk stilstaande fasen vermijden.”

Bernd Storck maakt vrijdag later op de middag waarschijnlijk een wedstrijdkern bekend. Trésor en Leysen hebben hun disciplinaire straf uitgezeten maar de doelman zal nog niet op de bank zitten. Hij focust zich op de bekerfinale van de U21 zaterdag op Anderlecht en sluit zondag op training weer aan bij de A-kern.