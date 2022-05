Tom Thijsen: “Duidelijk & rechtvaardig wettelijk kader nodig voor vergunningsaanvragen.”

Kortessem

Tom Thijsen, de burgemeester van Kortessem, dat is de gemeente van het beruchte stikstofarrest, roept de Vlaamse regering op om met een duidelijk, rechtvaardig en leefbaar wettelijk kader te komen voor het verlenen van vergunningen. Gemeentelijke overheden, die een advies moeten geven bij een vergunningsaanvraag, zitten sinds het arrest met de handen in het haar. Boeren en bedrijven leven in onzekerheid. Het einde van de boerenstiel dreigt zelfs, omdat het wetgevend kader ontbreekt. Boer Roebben, de kippenboer van het stikstofarrest in Kortessem trok zijn aanvraag inmiddels in. Hij zegt dat het toch geen zin heeft en dat hij op een juridische muur van onbegrip stuit.