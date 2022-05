Paus Franciscus voor het eerst in rolstoel verschenen in het openbaar

Paus Franciscus is donderdag voor het eerst in het openbaar verschenen in een rolstoel. Hij heeft moeite met wandelen sinds hij last kreeg van felle kniepijn.

De paus (85) werd donderdag door een assistent naar het podium gereden, waarna die hem eruit en op een gewone stoel hielp. Dat gebeurde in de aula van het Vaticaan, waar de 85-jarige paus een ontmoeting had met meerdere nonnen. Glimlachend las hij vervolgens zijn toespraak voor, en beantwoordde hij zoals gewoonlijk vragen.

De paus had onlangs zelf gemeld dat de artsen hem hadden opgedragen het gewricht zo min mogelijk te belasten vanwege de pijn in zijn rechterknie. Onlangs liep de paus veel mank tijdens zijn openbare optredens, en de voorbije weken moest hij meerdere activiteiten annuleren. Franciscus had deze week in een interview met de krant Corriere della Sera ook gezegd dat hij last had van een ligamentaire blessure in zijn knie, en een kleine injectie moest ondergaan. Naar verluidt is de injectie dinsdag uitgevoerd. Wat de pijn aan de knie van de paus veroorzaakt, is niet helemaal duidelijk.

De verwachting is niet dat de volgende weken nog annuleringen volgen: de rolstoel zal goed ingeburgerd geraken. Het is nodig dat Franciscus zijn knie spaart, en dat ook tijdens zijn geplande bezoeken aan Libanon, Zuid-Soedan, Congo en Canada.

© AP

© AFP

© AFP