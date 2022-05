Handtastelijke Maasmechelaar (55) valt mannen lastig op de bus: 15 maanden cel

Een 55-jarige Maasmechelaar krijgt een celstraf van 15 maanden en een geldboete van 1.600 euro omdat hij drie mannen, waaronder een minderjarige, betastte aan het station in Tongeren en op de bus in Hasselt.

Op 15 augustus 2021 wachtte het 17-jarige slachtoffer aan een bushalte op het Dusartplein in Hasselt toen de vijftiger hem aansprak en hem zonder reden begon aan te raken. De tiener probeerde de man af te wimpelen, maar ook op de bus klampte de Maasmechelaar de minderjarige jongen aan. Hij bleef het slachtoffer aanraken aan zijn been en bewoog zijn hand richting het kruis van de jongen. “Het slachtoffer verstijfde en trilde door heel het gebeuren. Hij voelde zich slecht en moest huilen”, zo luidt het vonnis. Enkele dagen later viel de vijftiger de jongen opnieuw lastig aan de bushalte. De jongen kon toen zijn moeder opbellen.

Op 15 augustus werd niet enkel de minderjarige jongen aangeklampt, maar ook in het station in Tongeren sprak de Maasmechelaar een man aan. Eerst vroeg hij hoe laat het was, nadien stelde de vijftiger voor om samen iets te gaan drinken. Het slachtoffer geneerde zich en probeerde de vijftiger af te wimpelen.

15 maanden cel

Op 14 oktober 2021 maakte de vijftiger een derde slachtoffer. Die verklaarde dat hij na zijn lessen opstapte op de bus in Hasselt en dat de Maasmechelaar naast hem kwam zitten. “De man begon allerlei vragen te stellen en schoof telkens dichterbij in de richting van het slachtoffer. Uiteindelijk kwam hij tegen het slachtoffer zitten en begon hem herhaaldelijk aan te raken ter hoogte van zijn knie”, aldus de rechter in het vonnis.

Omdat het bewezen is dat de vijftiger de rust van de slachtoffers verstoorde door zijn houding, werd de man veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden en een geldboete van 1.600 euro. De man werd ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet. Een van de slachtoffers krijgt een schadevergoeding van 500 euro.