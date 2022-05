Boeketje scoren voor Moederdag? Zo zorg je dat je de juiste bloemen kiest. Tip: let op met witte tulpen

Floriografie is een moeilijk woord voor de taal van de bloemen. Of beter: voor de betekenis die in de loop van de geschiedenis aan bepaalde bloemen werd gegeven. In de victoriaanse tijd werd floriografie intensief ingezet om geheime liefdesboodschappen te versturen. Vandaag is het vooral spielerei voor de bloemist en bloemenliefhebber. Je weet dus maar beter wat je zegt als je bloemen geeft ...