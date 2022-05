Maasmechelse schudt baby van beste vriendin dood en moet 12.895 euro betalen

Op 8 augustus 2019 werd de 32-jarige Maasmechelse veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar. Toen al vond haar advocaat Hans Valkenborg dat een ‘onmenselijk vonnis’ omdat er volgens hem te weinig rekening gehouden werd met de verzachtende omstandigheden. Zijn cliënte was hoogzwanger, oververmoeid en stemde met de beste bedoelingen in om te babysitten op het drie maanden oud kindje van haar hartsvriendin. Al liep het fout toen ze haar geduld verloor tijdens een huilbui van het jongetje.

Na negen maanden achter de tralies bracht het Antwerpse hof van beroep de straf terug naar vijf jaar voorwaardelijk, met uitzondering van het deel dat de vrouw al in de cel doorbracht. Vooral haar blanco strafblad, schuldinzicht en haar job als huishoudhulp speelden volgens de beroepsrechter in haar voordeel. Over de schadevergoeding voor de moeder van het kind werd nog geen uitspraak gedaan. Wel werd er een deskundige aangesteld die de vrouw moest onderzoeken. Donderdag deed de Tongerse correctionele rechter hierover uitspraak. De 32-jarige vrouw moet haar voormalige beste vriendin een schadevergoeding van 12.895 euro betalen. Ook de gerechtskosten en de kosten van het deskundig onderzoek zijn voor haar rekening.

Shaken Baby Syndroom

Het drama speelde zich af op 8 november 2018, toen de moeder van de drie maanden oude Amir aan haar beste vriendin vroeg om een namiddagje te babysitten. Dominique B. was op dat moment zelf 36 weken zwanger en oververmoeid. Toen het jongetje een hevige huilbui kreeg, verloor de vrouw haar geduld. Ze schudde het kind door elkaar, waardoor Amir het bewustzijn verloor en zware verwondingen opliep. De baby werd naar het ziekenhuis in Genk gebracht, om nadien overgeplaatst te worden naar UZ Leuven.

LEES OOK. Vrouw die baby van beste vriendin doodschudde moet niet terug naar gevangenis

Op 17 november overleed het jongetje aan zijn verwondingen door het Shaken Baby Syndroom waarbij er hersenschade kan ontstaan omdat de hersenen tegen de binnenkant van de schedel botsen. Niet veel later beviel B. van haar eigen kindje. In eerste instantie loog B. over de feiten. Ze vertelde dat ze van de trap was gevallen met de baby in haar armen. De vrouw woonde zelfs de begrafenis van de kleine Amir bij en las een brief voor. “Een brief vanuit tante Dominiques hart naar jou toe. Lieve, lieve, lieve schat, ik hoop dat je het mij ooit kunt vergeven en het mij niet kwalijk zult nemen en dat je weet dat ik nooit wilde dat dit ging gebeuren bij jou… Nooit, nooit, nooit!”, zo luidde de tekst.

“Ik heb gelogen omdat ik zoveel schrik had. Ik weet dat het fout was, maar het leek me op dat moment het beste. Ik zal met die leugen moeten leven”, zo gaf ze uiteindelijk voor de Tongerse rechter toe.