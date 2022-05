Drietal vuurt 2 kogels af op liefdesrivaal van kameraad: “Geen dode, dat is een wonder”

In 2020 liep de relatie tussen het slachtoffer en zijn toenmalige vriendin spaak toen zij hem liet staan voor een andere man. De nieuwe vriend van de vrouw kon haar ex echter niet luchten. “Mijn cliënt kreeg dreigberichten waarin de nieuwe vriend van de ex van mijn cliënt zei dat hij met een pistool zou komen zwaaien”, aldus de advocaat van het slachtoffer. De man stapte met de berichten naar de politie, waardoor de nieuwe partner werd gearresteerd. “Het entourage van die man nam het mijn cliënt zeer kwalijk dat hij klacht had neergelegd”, zo ging de raadsman van het slachtoffer verder. “Een van die vrienden begon dan zelf ook dreigberichten te sturen. Hij waarschuwde mijn cliënt dat hij op een avond kogels zou ontvangen.”

Nederlandse waggie en clownsmaskers

Op 17 juni 2020 bleef het niet met dreigen, maar trokken drie vrienden echt naar de woning van de man. Een van hen moest de wagen regelen, “want een Nederlandse waggie valt op als we iemand moeten neerschieten”, zo klonk het in de onderlinge sms-berichten. Ze hadden verder ook contact met een speelgoedwinkel om clownsmaskers te regelen, die ze uiteindelijk ook droegen tijdens hun strafexpeditie.

Toen het slachtoffer iets na middernacht de oprit van zijn ouderlijke woning in Genk opreed, passeerde de zwarte Mercedes met de drie beklaagden langzaam voor het huis. “Ze deden hun raam naar beneden en de bestuurder schoot twee kogels doelgericht op de wagen van mijn cliënt”, aldus de advocaat van het slachtoffer. “Er raakte gelukkig niemand gewond, maar er ontstond wel grote paniek. Ook de moeder, broer en de neef van mijn cliënt waren enorm geschrokken.” Voor het slachtoffer wordt een schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd.

Poging moord met voorbedachtheid

De procureur spreekt over een poging tot moord waarbij het oogmerk om te doden en de voorbedachtheid bewezen zouden zijn. “Ze schoten met een kaliber 7.65 op een zeer korte afstand naar het slachtoffer. Wanneer je op dergelijke korte afstand met een zwaar kaliber schiet, twee keer zelfs, dan is het duidelijk dat dat potentieel dodelijk is. Dat er geen doden gevallen zijn, is een wonder”, zo klonk het. “Ze hebben voorafgaand aan de feiten onderling contact gehad. Ze hebben een wagen en maskers geregeld. Er was dus een duidelijk plan en een uitvoering ervan. Ook de voorbedachtheid is dus bewezen.” De aanklager vraagt voor de drie mannen een opsluiting van acht jaar en een ontzetting uit de rechten.

De nieuwe vriend van de ex-vriendin van het slachtoffer werd niet vervolgd voor de feiten omdat hij toen in de gevangenis zat en zijn betrokkenheid niet bewezen kan worden. De drie mannen kwamen zelf niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechtbank.

Vonnis op 2 juni.