GEMEENTERAAD. Leopoldsburg heft geen terrasbelasting voor januari en februari

Leopoldsburg

Terrasbelasting: In 2021 werden de COVID-19- preventieregelingen voor de cafés eerst versoepeld en later weer verstrengd zodat de uitbaters beduidend minder klanten over de vloer kregen. Daarnaast vielen ook de gemeentelijke activiteiten grotendeels weg wat de negatieve impact versterkte. Nu de situatie verbeterd is, stelde het gemeentebestuur voor om als vorm van ondersteuning en in navolging van het Vlaams Gewest, geen terrasbelasting te innen voor de maanden januari en februari 2022. Danny Bloemen (Pro Leop) diende een amendement in om dit nog met één maand te verlengen, maar daar had de meerderheid geen oren naar. “We kunnen moeilijk een discriminatie inbouwen tussen terrassen die langs een gewest- of een gemeenteweg liggen”, motiveerde schepen Franky Geypen (Vooruit).

Klachtenbehandeling: De raadsleden kregen ter kennisgeving een klachtenrapport 2021 en het eerste kwartaal 2022 voorgelegd. Algemeen directeur Joke Lievens heeft ondertussen de rol van klachtencoördinator overgenomen. Tegelijk werd ook een wijziging van het systeem goedgekeurd. Zo wordt bij een klacht in een eerste stap de betrokken dienst geraadpleegd en wordt er een onderscheid gemaakt tussen meldingen en effectieve klachten.

Stadsapp: In een toegevoegd agendapunt stelde Toni Fonteyn (N-VA) een resolutie voor om de nodige acties te ondernemen om een zogenaamde stadsapp te laten ontwikkelen voor de gemeente Leopoldsburg. De meerderheid stemde tegen omdat volgens waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann dit project vorig jaar reeds opgestart werd en Leopoldsburg momenteel als pilootproject meewerkt aan de ontwikkeling ervan.