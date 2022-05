ROYALS. Prinses doet koopjes online, geen feestjes meer voor de Queen en een lookalike van Kate Middleton

Er zit een uitje aan te komen voor twee koninginnen: de Nederlandse prinses Beatrix, voormalig koningin van Nederland, gaat op 20 mei naar Denemarken op de koffie bij koningin Margrethe. De visite kadert binnen de festiviteiten rond vijfhonderd jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in het Scandinavische land. De twee royals op leeftijd zullen samen per koets naar het Amager Museum worden gevoerd om er een tentoonstelling over dit stukje geschiedenis te openen. Daarna zullen ze een traditionele demonstratie met paarden bijwonen en bezoeken ze nog een boerderij, waar een Nederlandse familie zich heeft gespecialiseerd in het kweken van biologische groenten, bloemen en kruiden.

En we blijven nog even hangen in het noorden, want tijdens een bezoek aan Zweden heeft de Noorse kroonprins Haakon toegegeven dat de Noren een tikkeltje jaloers zijn op hun buren. De reden? Zweden heeft onder meer Ikea, Abba en Astrid Lindgren. Kroonprinses Mette-Marit is volgens hem een grote fan van Zweedse mode. Tijdens het bezoek aan het buurland droeg ze een creatie van haar favoriete ontwerpster Ebba von Eckermann, die vier jaar geleden overleed. En indien je jezelf ooit al afvroeg of prinsessen online shoppen: jazeker. Mette-Marit kocht de jurk via een veiling op eBay, zo blijkt.

Kroonprins Haakon en Mette-Marit (rechts op de foto) in het gezelschap van de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel (links). — © via REUTERS

De Britse Koningin Elizabeth II bouwt haar officiële activiteiten verder af. De 96-jarige Queen zal deze zomer geen tuinfeestjes meer bijwonen. In haar plaats zullen andere leden van de koninklijke familie zich op verschillende evenementen laten zien. Afgelopen oktober moest de koningin onverwacht een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen. Sindsdien heeft ze een kwetsbaardere gezondheid en blijft ze – op doktersadvies – meer thuis. De voorbije maanden is ze in het openbaar gezien met een wandelstok, maar binnenshuis zou ze ook een rolstoel gebruiken. Daarin wil ze naar verluidt niet gefotografeerd worden.

Heeft deze week wél een feestje bijgewoond op Buckingham Palace, en dan nog zonder ondergoed: Spice Girl Mel B. Ze verscheen in een strakke jurk van collega Victoria Beckham met niets eronder. Aan de Britse pers liet ze weten dat Beckham nog covers voor haar tepels had voorgesteld, maar ook die vond Mel B overbodig. De 46-jarige zangeres ontving van prins William een onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor Women’s Aid, een Britse organisatie die zich inzet voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

Mel B in Buckingham Palace met prins William. — © AP

Ons vorstenpaar, koning Filip en koningin Mathilde, ging deze week op staatsbezoek naar Griekenland. De vorst heeft een bijzondere band met het land omdat hij familie is van de gewezen vorst Constantijn, die sinds 1974 geen koning meer is. Hoe dat zit? Er is een dubbele link met koningin Astrid, de veel te vroeg gestorven grootmoeder van koning Filip met Zweedse en – belangrijk in dit verhaal – Deense roots. De Griekse dynastie werd in de negentiende eeuw namelijk geïmporteerd uit Denemarken, met George I als eerste koning. Hij was grootoom van Astrid. De tweede link: Constantijn is getrouwd met prinses Anne-Marie van Denemarken, dochter van koningin Ingrid van Denemarken. Dat was een volle nicht van Astrid. In principe had het zelfs gekund dat ‘onze’ koning Filip ook koning van Griekenland werd. Als zijn voorvader Leopold van Saksen-Coburg destijds een andere beslissing had genomen, was het zover. Voordat de Duitse prins de eerste koning der Belgen werd, kreeg hij namelijk in 1829 de troon in het pas onafhankelijke Griekenland aangeboden.

© BELGA

Op de derde dag van de visite aan Griekenland koos koningin Mathilde voor lokale mode. Ze droeg een wit ensemble met roze accenten van ontwerper Christos Costarellos. Hij maakte eerder al de trouwjurk van mevrouw Boris Johnson en heeft ook Ivanka Trump en koningin Máxima in zijn klantenbestand staan.

© BELGA

Prinses Charlotte mocht begin deze week, op maandag 2 mei, al zeven kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Zoals gewoonlijk gaf het Britse koningshuis naar aanleiding van de feestelijke dag nieuwe foto’s van het meisje vrij. Daarin zit ze – letterlijk – in de bloemetjes. Ze poseert in een blauwe trui in een veld vol even blauwe hyacinten, vlakbij Anmer Hall, het landhuis van de familie. Op een van de foto’s knuffelt ze met de ‘nieuwe’ hond van het gezin, die werd geadopteerd nadat de vorige, Lupo, was overleden. De kiekjes zijn trouwens gemaakt door mama Kate Middleton, die de voorbije jaren al meermaals bewees een uitstekend amateurfotograaf te zijn.

© via REUTERS

Wist je trouwens al dat Kate Middleton een dubbelganger heeft? Ze heet Brittany Dixon en je kunt ze tegenkomen in Australië en – misschien iets makkelijker – op TikTok. De twee dames hebben niet alleen hun uiterlijk gemeen, maar delen ook een passie voor kunst. Dixon is een schilder die haar werken toont via sociale media. Middleton studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van St. Andrews, de plek waar ze prins William ontmoette. Grappig detail: de vele volgers van Dixon probeerden haar in de reacties onder haar video’s te motiveren om auditie te doen voor Netflixreeks The crown, waar het personage van Kate Middleton binnenkort in verschijnt. Dixon heeft effectief een foto en een filmpje van zichzelf ingezonden, al weet ze nog niet of ze is geselecteerd.