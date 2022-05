Spaanse koningin en prijswinnares dragen zelfde jurk en die kost ‘slechts’ 60 euro

De echtgenote van de Spaanse koning Felipe was woensdag te gast bij een vergadering van de Koninklijke Raad voor Gehandicapten om een prijs uit te reiken. Voor die gelegenheid droeg ze een elegante zwart-witte jurk. Maar niet veel later bleek dat de winnares, professor in de rechten Inmaculada Vivas Teson, net dezelfde jurk als de koningin droeg. De twee konden er gelukkig om lachen.

Opvallend is dat de jurk helemaal niet van een dure modeontwerper komt. Het kledingstuk is namelijk te koop bij keten Mango voor 59,99 euro.

Het is niet de eerste keer dat koningin Letizia gespot wordt in ‘goedkope’ outfits. De Spaanse staat er ook om bekend om outfits meerdere keren te dragen, iets dat royals niet vaak doen. Ook leent ze soms kleren van familieleden. Zo droeg ze in januari nog een jurk van Valentino die eerder toebehoorde aan de moeder van koning Felipe, koningin Sofia. Zij droeg de jurk tijdens een bezoek aan Duitsland in 1977.

(sgg)