Oud-wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros (78) overleden, de man die uit frustratie stopte met koersen

Voormalig wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros is op 78-jarige leeftijd in zijn Nederlandse woonplaats Strijen overleden. Dat bevestigt de Nederlandse wielerbond KNWU donderdag. De Nederlander overleed in de nacht van woensdag op donderdag in zijn slaap.

Ottenbros werd in 1969 in Zolder volkomen onverwacht wereldkampioen door in een sprint Julien Stevens te verslaan. De Italiaan Michele Dancelli vervolledigde op ruim twee minuten het podium.

De jaren voor zijn wereldtitel had Ottenbros twee etappes in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Ronde van België gewonnen. Na het behalen van de wereldtitel zegevierde hij nog in een rit van de Ronde van Luxemburg en de GP Stad Vilvoorde.

De wereldtitel bleek dan ook een geschenk dat moeilijk te dragen was. In wielerkoersen had hij vooral in 1970 het gevoel dat hem weinig gegund werd door de concurrentie. Gefrustreerd over het gebrek aan erkenning gooide hij in 1976 zijn fiets van de Zeelandbrug bij het einde van zijn loopbaan.

© Archief Het Nieuwsblad

Hennie Kuiper was de volgende Nederlandse wereldkampioen bij de profs (1975) en herinnert zich Ottenbros als een sterk renner en goed mens. Die niet altijd de erkenning kreeg die hij verdiende. “In een land als Frankrijk was hij met die wereldtitel opgenomen in de galerij van belangrijke renners.’’

De afgelopen jaren was Ottenbros zeer actief op de racefiets. De dag voor zijn overlijden had hij nog een tocht gemaakt. Bij het inslapen waren er geen relevante gezondheidsklachten bekend. In 2019 werd met fietsvrienden de wereldtitel van vijftig jaar eerder nog gevierd, waarop hij inmiddels met trots terug keek.