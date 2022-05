‘You’ve got mail’-ster Meg Ryan (60) opnieuw te zien in romantische komedie

De Amerikaanse actrice Meg Ryan (60) zal binnenkort opnieuw te zien zijn op het witte doek. Ze neemt een van de hoofdrollen op zich in de romantische komedie What happens later. Ryan zal de film ook regisseren en werkte ook mee aan het script.

Het is al van 2001 geleden dat Meg Ryan, gekend van onder meer When Harry met Sally, Sleepless in Seatle en You’ve got mail, de hoofdrol in een romantische komedie vertolkte. Toen verscheen ze naast Hugh Jackman, in de rol van Kate in Kate & Leopold.

Maar de actrice is terug van weggeweest. Volgend jaar zal ze te zien zijn in What happens later, een romantische komedie gebaseerd op het theaterstuk Shooting star van schrijver Steven Dietz. Daarnaast zal de actrice de film ook regisseren en schreef ze samen met Dietz en auteur Kirk Lynn het script voor de film.

Ze zal te zien zijn naast de Amerikaanse acteur David Duchovny (61), die vooral bekend is van The X-files-films.

De film wordt in 2023 in de zalen verwacht.

Ryan raakte bij het grote publiek vooral bekend door haar vertolking van Sally in When Harry met Sally.

(sgg)