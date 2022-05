Hasselt

De lente is nauwelijks halfweg, maar de zomer staat te trappelen om het roer over te nemen. Vanaf dinsdag stijgen de maxima in Limburg naar 23 tot 25 graden. Wat daarna komt is hoogst onzeker. “De modellen schipperen tussen een hoogzomerse 28 en een frisse 18 graden”, zegt weerman Ruben Weytjens.