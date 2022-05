20 jaar na moord op Pim Fortuyn: de dandy die na zijn dood 1,3 miljoen stemmen kreeg

Hilversum

Flamboyant, homoseksueel, professor én dandy. De vermoorde Nederlandse politicus Pim Fortuyn (54) was het allemaal. Berucht en beroemd werd hij met zijn omstreden uitspraken over de islam, volgens hem “een achterlijke cultuur”. Toch was Fortuyn geen racist, zegt zijn woordvoerder Mat Herben. Samen met hem keerden we terug naar de plek waar Fortuyn op 6 mei 2002, intussen 20 jaar geleden, werd doodgeschoten.