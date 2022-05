Spice Girl Mel B krijgt onderscheiding van prins William, en verklapt pittig detail over paleisbezoek

Brown is al jaren ambassadrice van Women’s Aid, een Britse organisatie die vrouwen steunt die slachtoffer zijn geworden van huishoudelijk geweld. Vorig jaar verscheen Mel B nog bont en blauw geschminkt in een campagnefilmpje van de organisatie, dat de boodschap Love should not hurt uitdroeg. In haar biografie Brutally honest onthulde Mel B dat ze in het verleden zelf te maken kreeg met een gewelddadige partner: haar ex-man Stephen Belafonte. Die laatste heeft de aantijgingen altijd ontkend.

De zangeres had de koninklijke onderscheiding voor haar inzet allerminst verwacht, maar liet in een reactie in de Britse pers wel weten dat ze er heel blij mee is. “Het is fantastisch om deze onderscheiding te krijgen, al is deze niet alleen voor mij, maar ook voor al die andere vrouwen.” Mel B mag nu de letters ‘MBE’ achter haar naam plaatsen en kreeg een lintje op haar linkerschouder gespeld. De titel en medaille – een zilveren kruis met strik – wijzen erop dat ze lid is van de Orde van het Britse Rijk.

Pittig weetje over haar paleisbezoek: Mel B verklapte dat ze onder haar ultrastrakke, rode Victoria Beckham-jurk geen ondergoed droeg. Naar eigen zeggen vroeg de prins haar of de Spice Girls ooit weer zullen samenkomen, waarop ze antwoordde dat ze die avond een dinertje had met haar goede vriendin Victoria ‘Posh Spice’ Beckham. Het is maar de vraag of een reünie een van de gespreksonderwerpen was.