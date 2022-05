OPROEP. Viert jouw school ‘Ouderdag’ in plaats van Moeder- of Vaderdag?

Zondag is het Moederdag. Maar is dat nog wel van deze tijd? Steeds meer kinderen groeien op in niet-klassieke gezinnen en hebben bijvoorbeeld twee papa’s. Daarom vieren sommige scholen nu ‘Ouderdag’. Doet jouw Limburgse school hier al aan mee?

Zondag gaan veel kindjes hun mama verwennen met een boeketje bloemen, chocolade of zelfgemaakte kunstwerkjes. Maar is Moederdag vieren nog wel van deze tijd? Veel kinderen groeien niet meer op in klassiek samengestelde gezinnen. Lagere scholen vieren daarom steeds vaker ‘Ouderdag’ in plaats van de traditionele Moeder- of Vaderdag. Ook kindjes met twee mama’s of papa’s, plusouders, stiefouders, overleden ouders, pleeg- of adoptieouders, alleenstaande ouders… maken namelijk graag een kunstwerkje om hun ouders te bedanken.

Hoe zorgt jouw Limburgse school ervoor dat alle ouders in de bloemetjes gezet worden? Laat het ons weten via onderstaand formulier!

LS