Ambulanciers voeren actie door patiënt volledige factuur te laten voorschieten: “Onaanvaardbaar”

De ziekenfondsen hebben begrip voor de noodkreet naar financiering die de ambulanciers donderdag slaken, maar ze noemen de manier waarop er actie gevoerd wordt “onaanvaardbaar”. De actie van de ziekenvervoerders bestaat erin dat de patiënt de volledige factuur moet voorschieten en dat er hogere tarieven worden aangerekend. “Dat is het verkeerde wapen, gericht op de verkeerde persoon”, vinden CM, de Neutrale Ziekenfondsen, Socialistische Mutualiteiten, LM en de Onafhankelijke Ziekenfondsen in een gezamenlijke verklaring.

De zogenaamde Duurzaamheidsdagen treffen het niet-dringend ziekenvervoer. Concreet gaat het dan vaak om patiënten die een kanker- of nierdialysebehandeling moeten ondergaan. Zij zullen een “duurzaamheidstarief” moeten betalen, dat het volgens de ambulanciers mogelijk maakt kwaliteit en service te blijven bieden. De koepel van ziekenvervoerders Belgambu raadt patiënten aan om daarna met hun factuur naar de mutualiteit te stappen.

De ziekenfondsen van hun kant erkennen dat de financiering van dit ziekenvervoer al jaren een heikel probleem is. Via de ledenbijdrage financieren de ziekenfondsen vandaag een zeer groot deel van de factuur, maar “ook deze bijdrage heeft een limiet”.

Water aan de lippen

Vanwege, onder meer, de sterke stijging van de brandstofprijzen en de indexering van de lonen staat de ambulancediensten het water immers steeds meer aan de lippen. Belgambu wil met de actie de Vlaamse overheid ertoe bewegen de economische leefbaarheid van ziekenvervoerders te garanderen. De ziekenfondsen roepen de overheid eveneens op “om op korte termijn gehoor te geven aan de vraag tot financiële ondersteuning van een sector die zich inzet voor kwetsbare patiënten”.

Belgambu had eerder al aangegeven dat de tarieven uit 2018 behouden blijven, zelfs na zeven verplichte loonsverhogingen en brandstofkosten die ruim 50 procent hoger liggen.

Constructieve oplossingen

De ziekenfondsen zeggen dat ze de problematiek eerder al aankaartten, samen met de ziekenvervoerders. “Vanuit de ziekenfondsen zoeken we permanent naar constructieve oplossingen, waarbij er geen impact is op het deel dat de patiënt betaalt en dat de dienstverlening ononderbroken verdergezet wordt”, klinkt het in het persbericht van de ziekenfondsen. “De gesprekken hebben voor de ziekenvervoerders momenteel niet de gewenste gevolgen op korte termijn.”

De ziekenfondsen namen contact op met alle patiënten die mogelijk gebruik moeten maken van vervoer, om hen op de hoogte te brengen en oplossingen op maat te vinden.

Naar schatting van Belgambu is er 29 miljoen euro nodig om de verhoging van de kosten te compenseren en om betaalbaar en kwaliteitsvol patiëntenvervoer te kunnen blijven aanbieden.