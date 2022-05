Evi Hanssen trouwt veel vroeger dan verwacht, “zodat mama er nog bij kan zijn”

Evi Hanssen is ambassadeur van De Roze Mars, waarvoor mensen opgeroepen worden om in mei elke dag minstens 10.000 stappen te zetten. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ kwam Hanssen vertellen waarom dat zo belangrijk voor haar is: haar mama is ongeneeslijk ziek. En dat heeft ook een impact op haar eigen plannen. “Ik ga eindelijk trouwen.” Heel binnenkort zelfs.