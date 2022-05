Wielertalent Shirin van Anrooij verlengt contract bij Baloise Trek Lions en Trek-Segafredo

De Nederlandse Shirin Van Anrooij (20) heeft haar contract bij Baloise Trek Lions (in het veld) en Trek-Segafredo (op de weg) met drie jaar verlengd. De Europese en vicewereldkampioene veldrijden bij de beloften ligt daardoor vast tot 2025, zo is donderdag bekendgemaakt.

Van Anrooij boekte afgelopen winter met de Jingle Cross in het Amerikaanse Iowa haar eerste profzege. Daarna werd ze voor eigen volk Europees kampioene bij de beloften en eindigde ze als tweede in het WK in het Amerikaanse Fayetteville achter landgenote Puck Pieters. Op de weg haalde ze dit voorjaar onder meer een negende plaats in de Strade Bianche, gewonnen door Lotte Kopecky.

“De crosstrainingen in België, de omkadering in de binnen- en buitenlandse wedstrijden, de tips en tricks van o.a. teammates Lars (Van der Haar) en Lucinda (Brand) bij de wedstrijden. Al die dingen opgeteld maken dat ik me in deze omgeving thuisvoel en helemaal mezelf kan zijn”, aldus Van Anrooij.