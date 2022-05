Seattle doorbreekt Mexicaanse hegemonie met winst in Concacaf Champions League

In de terugwedstrijd van de finale versloeg Seattle het Mexicaanse Pumas met 3-0. Bijna 69.000 toeschouwers zagen in het Lumen Field-stadion hoe de Peruviaan Raul Ruidiaz (45., 80.) en de Uruguayaan Nicolas Lodeiro (88.) Seattle de beker bezorgden. De heenwedstrijd in Mexico-stad was vorige week op 2-2 geëindigd. Ook toen scoorde Lodeiro, ex-Ajax, al twee keer voor Seattle.

Seattle is het eerste Amerikaanse team dat de trofee kan winnen sinds 2000. Toen ging de eindzege naar Los Angeles Galaxy. Lodeiro en co volgen op de erelijst Monterrey op.